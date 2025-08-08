Austria will Ehrengast Prohaska Heimsieg schenken

„Wie Beckenbauer“

Eggestein ist seit etwas mehr als zwei Wochen bei der Austria, die Bedeutung von Jubilar Prohaska ist auch ihm nicht verborgen geblieben. „Ich verstehe schon, dass das hier ein großer Spieler in ganz Österreich war und gerade für Austria Wien auch und eine große Legende vergleichbar mit Franz Beckenbauer in Deutschland.“ Die Kulisse am Verteilerkreis sollte jedenfalls passen, der Club verkündete einen neuen Saison-Abo-Rekord (9.000) und bereits 12.000 verkaufte Tickets für das WAC-Match.