„Wie Beckenbauer!“

Austria will Ehrengast Prohaska Heimsieg schenken

Fußball National
08.08.2025 17:31
Herbert Prohaska
Herbert Prohaska

Einen Sieg zum Geburtstag, will die Austria Klub-Ikone Herbert Prohaska am Sonntag gegen den WAC schenken ...

Nach vier Auswärtsspielen am Stück darf die Wiener Austria am Sonntag endlich wieder daheim ran. In der 2. Runde der Fußball-Bundesliga empfängt die Mannschaft von Trainer Stephan Helm den Wolfsberger AC. Im Mittelpunkt stehen wird dann auch Ehrengast Herbert Prohaska, die Austria-Ikone feierte am Freitag ihren 70. Geburtstag. „Natürlich wäre alles perfekt, wenn wir das am Sonntag mit einer entsprechenden Leistung würdigen können“, sagte Helm.

Beide Klubs waren am Donnerstag im Europacup auf Reisen. Während der WAC ein Remis (0:0) bei PAOK Saloniki als Erfolg verbuchen darf, kehrten die „Veilchen“ mit einer 3:4-Niederlage sowie einer Oberschenkelblessur bei Abwehrchef Aleksandar Dragovic aus Ostrava heim. Ob der Routinier ausfällt, ist noch unklar. „Beim Drago müssen wir abwarten. Ich hoffe, dass es nicht zu schlimm ist. Sein Gesäßmuskel hat zugemacht“, erklärte Helm.

„Wie Beckenbauer“
Eggestein ist seit etwas mehr als zwei Wochen bei der Austria, die Bedeutung von Jubilar Prohaska ist auch ihm nicht verborgen geblieben. „Ich verstehe schon, dass das hier ein großer Spieler in ganz Österreich war und gerade für Austria Wien auch und eine große Legende vergleichbar mit Franz Beckenbauer in Deutschland.“ Die Kulisse am Verteilerkreis sollte jedenfalls passen, der Club verkündete einen neuen Saison-Abo-Rekord (9.000) und bereits 12.000 verkaufte Tickets für das WAC-Match.

Folgen Sie uns auf