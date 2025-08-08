An diesem „Glücksort“ feiert Prinzessin Anne 75er

Allerdings brachte ihr die Leidenschaft für das Reiten auch mehrere Gehirnerschütterungen ein. Zuletzt wurde Anne, die in den 1970er-Jahren einem Entführungsversuch entging, im vergangenen Jahr von einem Pferd erfasst und musste in einer Klinik behandelt werden. „Man wird deutlich daran erinnert, dass eigentlich jeder Tag ein Bonus ist“, sagte sie später der Nachrichtenagentur PA. „Es erinnert einen daran, dass man nie genau weiß, ob etwas passiert und man sich vielleicht nicht mehr erholt.“