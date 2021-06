Bitcoin-Kursturbulenzen: Anonymous droht Elon Musk

Mit der Ankündigung, künftig Zahlungen per Bitcoin zu akzeptieren und in die bekannteste Cyber-Devise zu investieren, hatte Musk den Bitcoin-Kurs in den vergangenen Wochen zunächst in die Höhe getrieben, diesen dann jedoch wieder zum Absturz gebracht, als er seine Versprechen zurückzog und die Digitalwährung in einem Tweet für ihre schlechte Umweltbilanz geißelte. Bei vielen Anlegern und auch Anonymous sorgte das für Verwunderung, handelt es sich doch um ein altbekanntes Problem.