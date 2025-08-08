Vorteilswelt
In Amstetten

Lilli Tagger siegt souverän! Nun wartet Grabher

Tennis
08.08.2025 17:11
Lilli Tagger
Lilli Tagger(Bild: AFP/DIMITAR DILKOFF)

Österreichs Tennis-Hoffnung Lilli Tagger hat am Freitag im Viertelfinale des ITF-Sandplatzturniers in Amstetten mit einem dominanten Zweisatz-Sieg gegen die als Nummer drei gesetzte Deutsche Tamara Korpatsch aufgezeigt.

 Die 17-jährige Osttirolerin fertigte die 13 Jahre ältere Nummer 160 der Welt mit 6:2,6:0 ab und trifft im Halbfinale des mit 60.000 Dollar dotierten Heimevents in Niederösterreich am Samstag auf ihre topgesetzte Landsfrau Julia Grabher.

Julia Grabher
Julia Grabher(Bild: GEPA)

Neues Karrierehoch
In der Weltrangliste wird sich Tagger, die im Juni den Juniorinnen-Titel bei den French Open geholt hatte, am Montag von ihrer aktuellen Position 513 deutlich auf ein neues Karrierehoch verbessern. Grabher setzte sich im Viertelfinale nach Satzrückstand noch mit 2:6,6:4,6:1 gegen die Tschechin Nikola Bartunkova durch.

