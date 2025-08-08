„Swifties“ feiern dreitägiges Revival in Wien

„Swienna Revival“ und Gedenkplakette

Und genau dort wurde am Freitag um 16 Uhr eine Gedenkplakette – finanziert vom Bezirk – gegenüber dem Freundschaftsbaum, der mit Swift-typischen Bändchen versehen wurde, enthüllt. Um an die überraschende Absage der Konzerte, aber auch den ungebrochenen Zusammenhalt der Fans in den Tagen danach, zu erinnern. Für Bezirksvorsteher Markus Rumelhart (SPÖ) steht die Gedenktafel ganz im Zeichen des Bezirksmottos: „Miteinander in Mariahilf“.