„Swifties“ feiern dreitägiges Revival in Wien

Der Wiener Bezirk Mariahilf ehrt US-Popstar Taylor Swift und ihre Fans mit einer eigenen Plakette in der Corneliusgasse. In Gedenken an die abgesagten Konzerte im Vorjahr feiern die „Swifties“ drei Tage lang das „Swienne Revival“-Festival. Und auch sonst ist am Wochenende einiges los.
Vor einem Jahr mussten drei Konzerte von US-Superstar Taylor Swift im Wiener Ernst-Happel-Stadion wegen Terrorgefahr abgesagt werden. „Swifties“ von nah und fern machten das Beste aus den Umständen, hielten spontan ihre eigenen Konzerte in der Stadt, aber vor allem in der Corneliusgasse (in Anlehnung an einen ihrer Songs) in Mariahilf ab.
„Swienna Revival“ und Gedenkplakette
Und genau dort wurde am Freitag um 16 Uhr eine Gedenkplakette – finanziert vom Bezirk – gegenüber dem Freundschaftsbaum, der mit Swift-typischen Bändchen versehen wurde, enthüllt. Um an die überraschende Absage der Konzerte, aber auch den ungebrochenen Zusammenhalt der Fans in den Tagen danach, zu erinnern. Für Bezirksvorsteher Markus Rumelhart (SPÖ) steht die Gedenktafel ganz im Zeichen des Bezirksmottos: „Miteinander in Mariahilf“.
Noch bis Sonntag
Im Rahmen des „Swienna Revival“, das noch bis Sonntag geht, wurde gemeinsam gesungen, getanzt – und gezeigt: Bei uns hat Hass keinen Platz. Am Samstag feiern die „Swifties“ übrigens ab 21 Uhr im Club C’est la vie weiter, am Sonntag findet von 15 bis 22 Uhr ein großes Familienfest im DC Tower statt (Tickets: 30 Euro).
Afrika, Lichterfest, Picknick
Aber nicht nur Swift-Fans kommen dieses Wochenende auf ihre Kosten: Samstag und Sonntag von je 11 bis 16 Uhr lädt Lillet zum Picknick in den Praterpark, gefüllte Picknickkörbe sind vor Ort zu erstehen.
Ein kleines Lichterfest wird am Samstag ab 19 Uhr beim Bootshaus an der Alten Donau abgehalten. Und auf der Donauinsel wird noch bis 18. August bei den Afrika-Tagen gefeiert – mit Musik, Kulinarik, Basar und viel Lebensfreude.
