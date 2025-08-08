Umstrittenes Kneecap-Konzert in Wien abgesagt

Deutsche Veranstalter haben die Band wieder ausgeladen, Ungarn verweigert die Einreise. Die irische Band Kneecap polarisiert mit ihren Auftritten und sorgt derzeit für Wirbel in der Musik-Szene. Jetzt zog auch Wien die Reißleine und sagt das umstrittene Konzert für September ab.
Der Band Kneecap wird antisemitische Hassrede sowie die Verherrlichung der Terror-Organisationen Hamas und Hisbollah vorgeworfen. Beim Glastonbury-Festival in England grölten sie zuletzt lautstark „Free Palestine“. Politisch war Kneecap lange auf Nordirland fokussiert. Das Logo des Hip-Hop-Trios zeigt eine Sturmmaske – eine Anspielung auf die paramilitärische Irish Republican Army (IRA).
Kontroverse bringt Band weltweite Bühne
Mit dem Nahost-Konflikt, „Fuck Israel“-Rufen und ihrem „propalästinensischen Engagement“ verlagerte sich ihre politische Position auf die internationale Bühne. Spätestens seither ist die Band weltweit bekannt. Auch Wien sorgte sich um einen Image-Schaden und sagte den geplanten Auftritt der irischen Gruppe im Wiener Gasometer für September am Freitag offiziell ab.
Umstrittene Position zu Terrorgruppen
Dass die drei Bandmitglieder für ein unabhängiges Palästina eintreten, wäre zunächst vertretbar, wenn das Trio, bestehend aus Móglaí Bap, Mo Chara und DJ Próvaí, nicht auch offenkundig ihre Nähe zu Terrororganisationen zur Schau stellen würden. So schwenkten sie 2024 die Flagge der schiitisch-islamistischen Miliz Hisbollah auf der Bühne – angeblich unwissentlich.
Von den großen deutschen Festivals Southside und Hurricane wurden sie aufgrund ihrer politischen Position bereits ausgeladen. Ungarische Behörden verboten ihnen die Einreise für ihren Auftritt beim Szeget-Festival im Juli in Budapest. Ein Konzert in Berlin am 2. September wurde ebenfalls abgesagt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.