Umstrittenes Kneecap-Konzert in Wien abgesagt

Umstrittene Position zu Terrorgruppen

Dass die drei Bandmitglieder für ein unabhängiges Palästina eintreten, wäre zunächst vertretbar, wenn das Trio, bestehend aus Móglaí Bap, Mo Chara und DJ Próvaí, nicht auch offenkundig ihre Nähe zu Terrororganisationen zur Schau stellen würden. So schwenkten sie 2024 die Flagge der schiitisch-islamistischen Miliz Hisbollah auf der Bühne – angeblich unwissentlich.