Jetzt ist es fix!

Umstrittenes Kneecap-Konzert in Wien abgesagt

Wien
08.08.2025 17:28
Dürfen die Rapper, die die Terror-Organisation Hamas verherrlichen, tatsächlich bei uns ihre ...
Dürfen die Rapper, die die Terror-Organisation Hamas verherrlichen, tatsächlich bei uns ihre Show abziehen? Wien sagt Nein.(Bild: AP/Scott A Garfitt)

Deutsche Veranstalter haben die Band wieder ausgeladen, Ungarn verweigert die Einreise. Die irische Band Kneecap polarisiert mit ihren Auftritten und sorgt derzeit für Wirbel in der Musik-Szene. Jetzt zog auch Wien die Reißleine und sagt das umstrittene Konzert für September ab.

Der Band Kneecap wird antisemitische Hassrede sowie die Verherrlichung der Terror-Organisationen Hamas und Hisbollah vorgeworfen. Beim Glastonbury-Festival in England grölten sie zuletzt lautstark „Free Palestine“. Politisch war Kneecap lange auf Nordirland fokussiert. Das Logo des Hip-Hop-Trios zeigt eine Sturmmaske – eine Anspielung auf die paramilitärische Irish Republican Army (IRA).

Kontroverse bringt Band weltweite Bühne
Mit dem Nahost-Konflikt, „Fuck Israel“-Rufen und ihrem „propalästinensischen Engagement“ verlagerte sich ihre politische Position auf die internationale Bühne. Spätestens seither ist die Band weltweit bekannt. Auch Wien sorgte sich um einen Image-Schaden und sagte den geplanten Auftritt der irischen Gruppe im Wiener Gasometer für September am Freitag offiziell ab. 

Umstrittene Position zu Terrorgruppen
Dass die drei Bandmitglieder für ein unabhängiges Palästina eintreten, wäre zunächst vertretbar, wenn das Trio, bestehend aus Móglaí Bap, Mo Chara und DJ Próvaí, nicht auch offenkundig ihre Nähe zu Terrororganisationen zur Schau stellen würden. So schwenkten sie 2024 die Flagge der schiitisch-islamistischen Miliz Hisbollah auf der Bühne – angeblich unwissentlich.

Vermummt ist auch nicht besser: Kneecap-Konzertauftritt in England. 
Kneecap-Gig in Wien
Judenhass, Hamas-Fans: Auftrittsverbot für Rapper?
03.08.2025
Antisemitismus-Vorwurf
Umstrittene Rapper planen Wien-Auftritt: FPÖ tobt
02.08.2025

Von den großen deutschen Festivals Southside und Hurricane wurden sie aufgrund ihrer politischen Position bereits ausgeladen. Ungarische Behörden verboten ihnen die Einreise für ihren Auftritt beim Szeget-Festival im Juli in Budapest. Ein Konzert in Berlin am 2. September wurde ebenfalls abgesagt.

Wien
Spektakulärer Einsatz
Kollaps im Stephansdom: Frau per Seil gerettet
Plachutta und Friese
Bräunerhof gerettet – Gastro-Dynastien übernehmen
Jetzt ist es fix!
Umstrittenes Kneecap-Konzert in Wien abgesagt
Mit Gedenkplakette
„Swifties“ feiern dreitägiges Revival in Wien
FAC-Neotrainer Bytyqi
Vor Einstand: „Von Guardiola am meisten gelernt“
