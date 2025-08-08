Tarantel-Arten mit riesigen „Penissen“ entdeckt

Gleich vier neue Tarantel-Arten haben Forscher auf der arabischen Halbinsel und am Horn von Afrika entdeckt. Sie unterscheiden sich deutlich von bisher bekannten Spinnenarten, vor allem durch ihre ungewöhnlich großen Genitalien. Die haben sie aus gutem Grund.
Die Männchen der neuen Spinnenarten besitzen die längsten bisher entdeckten Palpen, also die Fortpflanzungsorgane, die bei der Paarung zum Einsatz kommen. Bei Satyrex forex, der größten neu entdeckten Art, können diese Genitalien erstaunliche fünf Zentimeter lang werden – fast viermal so lang wie die Vorderseite seines Körpers.
Satyrex forex macht ihrem Namen, der „wild“ bedeutet, alle Ehre. Schon bei der geringsten Störung hebt sie ihre Vorderbeine und gibt durch Reiben spezieller Haare an ihren Beinen ein lautes Zischen von sich.
Besonders aggressive Spinnen
Generell zeichnen sich die neuen Tarantel-Arten durch ihre hohe Aggressivität aus. Das könnte auch der Grund für die außergewöhnlich langen Genitalien sein. Denn die Entdecker vermuten, dass die Männchen während der Paarung so eine sichere Distanz halten und Angriffe aggressiver Weibchen vermeiden können.
Die außergewöhnlich großen Palpen waren ausschlaggebend dafür, dass die Forscher eine neue Gattung namens Satyrex etablierten. Benannt ist sie nach den Satyrn, den Fabelwesen der griechischen Mythologie, die meist mit einem übergroßen, erigierten Penis dargestellt werden.
Leben unterirdisch
Die Spinnengattung umfasst neben Satyrex forex auch die nach ihren Entdeckungsregionen benannten Arten Satyrex arabicus und Satyrex somalicus sowie die farbenprächtige Art Satyrex speciosus. Eine ältere Art aus dem Jemen, die zuvor anderswo eingeordnet wurde, gehört nun aufgrund ihrer verlängerten Palpen ebenfalls dazu. Alle Mitglieder der Gattung Satyrex leben unterirdisch und graben Höhlen unter Sträuchern oder Felsen.
