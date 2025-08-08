Tarantel-Arten mit riesigen „Penissen“ entdeckt

Leben unterirdisch

Die Spinnengattung umfasst neben Satyrex forex auch die nach ihren Entdeckungsregionen benannten Arten Satyrex arabicus und Satyrex somalicus sowie die farbenprächtige Art Satyrex speciosus. Eine ältere Art aus dem Jemen, die zuvor anderswo eingeordnet wurde, gehört nun aufgrund ihrer verlängerten Palpen ebenfalls dazu. Alle Mitglieder der Gattung Satyrex leben unterirdisch und graben Höhlen unter Sträuchern oder Felsen.