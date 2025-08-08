Riesiges Datenleck bei KLM und Air France gemeldet

Namen und Kontaktdaten betroffen

Daten wie Kreditkartennamen, Passnummern, Flying Blue-Meilenstände, Passwörter sowie Buchungsinformationen waren laut der Fluganbieter nicht betroffen. Jedoch konnten durch die Datenpanne personenbezogene Daten wie Vor- und Nachname, Kontaktdaten im Allgemeinen, Flying Blue-Nummer und Status, Anmerkungen der Kundendienstmitarbeiter sowie die Betreffzeile von E-Mails und Serviceanfragen offengelegt werden. Beide Unternehmen haben den Vorfall den niederländischen beziehungsweise französischen Datenschutzbehörden gemeldet.