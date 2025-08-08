Vorteilswelt
Warnung vor Phishing

Riesiges Datenleck bei KLM und Air France gemeldet

Ausland
08.08.2025 17:09
KLM und Air France warnen ihre Kunden aufgrund des Datenlecks vor verstärkten ...
KLM und Air France warnen ihre Kunden aufgrund des Datenlecks vor verstärkten Phishing-Versuchen.

Die europäischen Airlines KLM und Air France sind die jüngsten Opfer einer Serie von Cyberangriffen geworden. Über einen Drittanbieter gelangten die Angreifer an Kundendaten. Was Kunden jetzt wissen sollten, gaben die beiden Unternehmen in einer gemeinsamen Erklärung bekannt.

0 Kommentare

Die beiden Fluggesellschaften, die zur gemeinsamen Air France-KLM Group gehören, entdeckten „ungewöhnliche Aktivitäten“ auf einer externen Plattform, die sie üblicherweise für den Kundenservice nutzten. Über jene Plattform konnten sich die Cyber-Angreifer Zugang zu Kundendaten verschaffen, wie in einer gemeinsamen Erklärung der Flugunternehmen bekannt gegeben wurde.

Namen und Kontaktdaten betroffen
Daten wie Kreditkartennamen, Passnummern, Flying Blue-Meilenstände, Passwörter sowie Buchungsinformationen waren laut der Fluganbieter nicht betroffen. Jedoch konnten durch die Datenpanne personenbezogene Daten wie Vor- und Nachname, Kontaktdaten im Allgemeinen, Flying Blue-Nummer und Status, Anmerkungen der Kundendienstmitarbeiter sowie die Betreffzeile von E-Mails und Serviceanfragen offengelegt werden. Beide Unternehmen haben den Vorfall den niederländischen beziehungsweise französischen Datenschutzbehörden gemeldet.

Warnung vor Phishing-Betrug
Die Unternehmensgruppe empfiehlt, bei Nachrichten oder anderen Mitteilungen, die persönliche Nachrichten enthalten, vorsichtig zu sein und bei verdächtigen Aktivitäten sich mit dem Servicepersonal der jeweiligen Airline in Verbindung zu setzen. Die betroffenen Daten können dazu verwendet werden, Phishing-Nachrichten glaubwürdiger erscheinen zu lassen. 

Kunden und Kundinnen werden bei unerwarteten Nachrichten oder Anrufen aufgefordert, deren Echtheit zu überprüfen. Dies ist insbesondere der Fall, wenn nach persönlichen Daten gefragt oder zu bestimmten Handlungen aufgefordert wird. 

