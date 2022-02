Gerichtsschlappe sorgt bei FACC für rote Zahlen

Schon im November hatte die FACC bekannt gegeben, dass sie ein Verfahren vor einem Schiedsgericht in London verloren hat. Rund 30 Millionen Euro mussten die Innviertler danach an einen ehemaligen Lieferanten aus den arabischen Emiraten überweisen. Der Betrag hinterließ im Ergebnis des Vorjahres gewaltige Spuren: So verzeichnete der Flugzeugzulieferer im Vorjahr ein negatives operatives Ergebnis vor Zinsen und Steuern ein - exakt ein Minus von 25,1 Millionen €.