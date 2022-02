FACC bereit zum „Boarding“: Über 200 Stellen frei

Investition in Produktion

„Wir konnten allein im Vorjahr neue Verträge über ein Milliarde Euro abschließen“, verrät Vorstandschef Robert Machtlinger. Parallel zur Job-Offensive stellen die Innviertler, die Firmen wie Airbus, Boeing und Embraer beliefern, auch die Weichen für ein Investitionspaket. Bis 2027 sollen 150 Millionen Euro in die Hand genommen werden. Das Geld fließt in Forschung und Entwicklung sowie in die Produktion, wo hochautomatisierte Anlagen zum Zug kommen.