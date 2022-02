Der Fluch der Abhängigkeit

Das wird zwar die Energiewende beschleunigen, weil keiner mehr ewig am russischen Gastropf hängen will. Doch es wird Unsummen verschlingen, die die Konsumenten bezahlen müssen. Es wird in Wind- und Fotovoltaik und wohl auch in Atomenergie und Wasserstoff massiv investiert werden. Machen wir uns nichts vor: Da entstehen neue Abhängigkeiten und Risken. Die Globalisierung kann man nicht rückgängig machen.