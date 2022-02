Alle wollen Abhängigkeit von Russland reduzieren

Der Schock sitzt tief in Europa: Durch die Abhängigkeit von russischen Gaslieferungen sitzt die EU in der Energiefalle. Eskaliert der Konflikt, wird es für Haushalte und Industrie wohl noch teurer. Denn so schnell wird es nicht gelingen, auf andere Lieferanten umzusteigen. Noch dazu ist das mit enormen Kosten verbunden.