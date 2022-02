Moskau droht nun mit Verdoppelung des Gaspreises

Die deutsche Regierung hat die Bevölkerung bereits darauf vorbereitet, dass die Bestrafung Russlands auch auf eigene Kosten gehen wird. Sowohl die österreichische Bundesregierung als auch die EU haben aber versichert, dass die Gasversorgung nicht gefährdet sei. Man sei nicht in einer Situation, in der man sich im Fall von Lieferunterbrechungen „von einem Tag zum anderen ohne Gas befinden würde“, sagte ein Sprecher am Dienstag in Brüssel. Die Gasspeicher seien derzeit zu etwa 30 Prozent gefüllt.