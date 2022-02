Russisch-ukrainische Freundschaft in Krisen-Zeiten

„Man redet ständig darüber“

Beide Frauen beschäftigt die angespannte Situation ihrer Heimatländer sehr. Warum der Konflikt so hochkochen musste, würden sie allzu gerne wissen. „Die Proteste am Maidan, die Annexion der Krim – das alles hat uns Kraft gekostet und Hoffnung geraubt“, sagt Nadiia, die seit eineinhalb Jahren in Salzburg lebt. Beide Mittzwanzigerinnen studieren Philosophie, Liza zudem noch Politik. „ Egal ob an der Uni, mit Freunden, man redet ständig über den Konflikt. Wir versuchen manchmal sogar, es von uns wegzuschieben.“