Heidi Klum sorgt für Höschen-Gate auf TikTok

Hat sie, oder hat sie nicht?

Denn während die „Germany‘s Next Topmodel“-Moderatorin im Pool herumhüpfte und vollen Körpereinsatz bei der Choreografie mit den „Elevator“-Burschen bewies, rätselten die Fans, ob Klum etwa gar den Slip ihres Zweiteilers vergessen habe. Und tatsächlich erkennt man erst bei genauerem Hinsehen: Heidi hat auch untenrum was an - auch wenn das Höschen wohl eher klein geraten ist und seitlich nur von schmalen Bändchen gehalten wird, die auf der Haut des Models und im schummrigen Licht der Poolbeleuchtung fast unsichtbar erscheinen.