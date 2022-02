„Krone“: Sie sind zweisprachig aufgewachsen. Was bedeutet Muttersprache für Sie?

Dr. Cornelia Wallner-Frisee: Im weiteren Sinne ist es für mich die Sprache des Herzens, die alle Menschen vereint und von jedem verstanden wird. Muttersprache ist mit der Liebe der Eltern verbunden. Es sind jene Worte, die wir in den ersten Stunden, Tagen, Jahren unseres Lebens gehört haben. Wenn man in der Ferne lebt und die Muttersprache zur Seltenheit wird, berührt es mich zutiefst, wenn mich Menschen in meiner Muttersprache anreden. Vor allem bei Dialekt verspüre ich ein Zuhause-Gefühl. Das gibt mir in Zeiten großer Herausforderungen, die in der Ferne inmitten anderer Kulturen vorkommen, Vertrauen und Halt.