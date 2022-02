Alle 14 Tage verschwindet eine Sprache!

An die 290 Sprachen in Europa verzeichnet

In Europa sind derzeit an die 290 Sprachen verzeichnet. In Österreich sind Serbokroatisch, Türkisch, Englisch, Ungarisch und Polnisch die neben Deutsch am meisten gesprochenen Sprachen. Burgenlandkroatisch, Romani, Slowakisch, Slowenisch, Tschechisch und Ungarisch sind hierzulande die verfassungsrechtlich geschützten Sprachen autochthoner Minderheiten nach dem Volksgruppengesetz.