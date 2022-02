William und Kate im Konflikt wegen ihrer Kinder

Denn Kate und William haben in Interviews stets unterstrichen, sich, so gut es geht, selbst um ihren Nachwuchs kümmern zu wollen, um zu garantieren, dass die Kids so normal wie möglich aufwachsen. Mit den Kindern Hausaufgaben machen, George und Charlotte in die Schule bringen, Louis zu Freizeitaktivitäten begleiten: All das sind Aufgaben, die die Cambridges meistens selbst erledigen. „Sie sind beide sehr zupackende Eltern und wollen für ihre Kinder da sein“, unterstrich auch Bond.