„Kärntens köstlichstes Eck“: Ein Versprechen!

Das ist der Kötschacher geblieben. Philosoph, Genuss-Botschafter, Slow Food-Vorreiter, Mutmacher für die vielen kleinen Produzenten, dank derer in dem abgelegenen Tal „Kärntens köstlichstes Eck“ entstehen konnte – Herwig Ertl brilliert in vielen Rollen. Sein Herzensprojekt bleibt aber wohl die „Edelgreißlerei“ mit vielen überraschenden und ausgefallenen Produkten aus der Region und von seinen Freunden in Friaul, Slowenien und Kroatien. Und natürlich sein „zelebrierter Genuss“, Verkostungen, zu denen Fans von weither anreisen. Am großen Eichentisch, dem Mittelpunkt des Ladens, werden ausgefallene Häppchen serviert: Sei es Rohmilchkäse mit Essigduft, das kleinste Speckbrot der Welt oder die vielleicht doch ein wenig gewöhnungsbedürftige Käseschokolade, die Freund Josef Zotter mit Ertl gemeinsam kreiert hat.