Chats kommen ins Verfahren

Auch wenn es in Hallein niemand offiziell aussprechen will: Die vor wenigen Wochen aufgetauchten Chats des suspendierten Amtsleiters werden mit ins Disziplinarverfahren aufgenommen. Währenddessen dreht es sich in der Salinenstadt weiter um die Frage: Ist der Vorsitzende der Disziplinarkommission befangen?