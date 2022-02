Nun hat der Bundespräsident einen Brief gepostet, der mit „Lieber Milo!“ beginnt. Es ist nicht überliefert, ob der Name von Miloslaw oder Emilio stammt, jedenfalls handelt es sich um einen Buben, der im Sachunterricht den Namen Alexander Van der Bellen falsch geschrieben hatte. Seinen Unmut über den nicht alltäglichen Namen äußerte der 8-Jährige in einem handgeschriebenen Brief an das Staatsoberhaupt höchstpersönlich.