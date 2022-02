Test-Diskussion | Neuwahl-Diskussion

Neuwahl-Diskussion. Neuwahlen schon bald? Die Diskussion wurde in den letzten Tagen mehrfach befeuert. In der Freitags-„Krone“ analysieren wir, was dafür und was dagegen spricht. Und demnach spricht fast alles gegen rasche Neuwahlen. „Aus Sicht der Regierungsparteien gibt es dabei viel mehr Risiken als Chancen“, findet nicht nur Polit-Professor Peter Filzmaier. Und doch haben wir in der Politik nicht erst einmal erlebt, dass nicht allein rationale Argumente zählen. Sondern plötzlich aus nichtigem oder triftigem Grund eine Dynamik entsteht, die nicht mehr zu stoppen ist. Also: Schauen wir mal.