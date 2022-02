Klagenfurt: kostenlose Alarmpfeifen für Frauen

„Gewalt gegen Frauen nimmt auch in Klagenfurt immer mehr zu. Mir als Bürgermeister ist es ein großes Anliegen, dem so effektiv wie möglich entgegenzuwirken. Sicherheit muss in unserer Stadt an erster Stelle stehen“, sagt Bürgermeister Christian Scheider. Ab sofort sind kleine, aber extrem laute Alarmpfeifen kostenlos im Bürgerservice der Stadt Klagenfurt abzuholen. Sie sollen den Angreifer in die Flucht schlagen oder Aufmerksamkeit auf den Übergriff ziehen.