Messerattacke auf Frau: Angreifer soll in Anstalt

Tat vor den Augen der Kinder

Die Tat geschah vor den Augen der Kinder (10, 16) des Paares. Im Verlauf eines Beziehungsstreites soll der damals 40-Jährige in Asten mit einem 20 Zentimeter langen Küchenmesser auf seine Frau (37) losgegangen sein und sie in den Hals gestochen haben. Die 10-jährige Tochter wählte den Notruf, die Mutter wurde ins Uniklinikum Linz eingeliefert. In der Zwischenzeit flüchtete der Vater nur mit Boxershorts und T-Shirt bekleidet, ohne Handy, aus dem Mehrparteienhaus - und tauchte für eine Woche lang unter. Angeblich hatte er sich ganz in der Nähe des Tatortes in einem Anhänger versteckt und nur Regenwasser getrunken. Behauptet er. Als der Hunger unerträglich geworden war, radelte er noch immer nur mit Boxershorts bekleidet auf einem gestohlenen Rad ins Zentrum von Ebelsberg, gab er bei seiner Einvernahme an. In dieser Aufmachung wurde er sofort von Passanten erkannt und schnell verhaftet.