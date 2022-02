So soll die moderne Kletterhalle in Lienz aussehen

Fünf Millionen Euro will der TVBO in die Hand nehmen, um eine moderne Kletterhalle in Lienz zu bauen. Nur in Lienz – wohlgemerkt. Eine diskutierte Alternative in Nußdorf-Debant werde nicht unterstützt. Dazu Obmann Franz Theurl: „Wir haben eine Expertise erstellen lassen und diese untermauert mit 99 zu 1 den Standort Lienz. Wir unterstützen nur diese Halle. Experten haben zudem bestätigt, dass nur das Projekt in Lienz wirtschaftlich zu führen sei.“ Das Einzugsgebiet der Stadt sowie die vorhandenen Schulen für den geförderten Schulsport seien die ausschlaggebenden Punkte dafür.