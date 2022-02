Mückstein kündigt neues Testsystem ab April an

Das derzeitige System, um welches uns viele andere Staaten beneiden, mache vor allem während einer Welle Sinn, so Mückstein im Interview, das am Mittwochabend ausgestrahlt wird. Aber nun müsse man entscheiden, „in welchen Bereichen wir die Tests noch brauchen“. Wenn jemand symptomatisch ist und zum Arzt geht oder sie behördlich angeordnet sind, werden die Tests aber „selbstverständlich“ kostenlos bleiben, sagt Mückstein. Mit Symptomen wird man auch weiterhin in Quarantäne müssen.