Bei „Alles gurgelt“ wackeln jetzt 1500 Jobs

Die Bundesregierung hat große Öffnungsschritte mit 5. März verkündet. An diesem Tag sollen fast alle Beschränkungen fallen. Anders sieht das in der Bundeshauptstadt aus. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) erklärte am Mittwoch, den sicheren Wiener Weg weiter gehen zu wollen. Heißt: Die 2G-Regel bleibt in der Gastronomie aufrecht. Nach aktuellem Stand auch über den 5. März hinaus.