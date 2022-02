Regierung will am 5. März „alles aufsperren“

Mit 5. März sollen in Österreich alle Corona-Beschränkungen fallen. Die Regierung will Informationen der „Krone“ zufolge dann sämtliche Schutzmaßnahmen gegen die Pandemie - also die sogenannten G-Regeln und auch die Gastro-Sperrstunde - aufheben. Allein die FFP2-Masken sollen uns in bestimmten Bereichen noch erhalten bleiben.