„Auslastung im Frauenhaus stieg um 10 Prozent an!“

Wie lange können die Frauen bleiben?

Ein Aufenthalt in unserem Haus ist bis zu zwölf Monate möglich. Die Frauen können sich in diesem Zeitraum in einer der zwölf Wohneinheiten in unserem Haus einquartieren, sie werden von uns bei Bedarf mit Kleidung, Hygieneartikeln und Lebensmitteln versorgt.