Villacher (24) dealte im großen Stil mit Drogen

Cannabis, Kokain und Bargeld sichergestellt

Am 3. Februar 2022 wurde nach Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Durchsuchung der Wohnung des Mannes durchgeführt, an der Kräfte des SPK Villach, der Diensthundestreife und des EKO Cobra beteiligt waren. Dabei wurden rund 1900 Gramm Cannabis in verschiedenen Sorten, mehrere hundert Gramm Kokain und mehrere tausend Euro Bargeld in szenetypischer Stückelung sichergestellt. Außerdem fanden die Beamten Utensilien für den Suchtgifthandel und mehrere Notizblöcke mit Aufzeichnung über erfolgte Verkäufe.