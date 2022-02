Bericht: Buben in kirchlichem Internat misshandelt

Schüler des ehemaligen bischöflichen Internats Albertinum in der Eifel in Deutschland sind regelmäßig misshandelt worden. Für viele Buben, die dort zwischen 1946 bis zur Schließung des Hauses in 1983 zur Schule gingen, sei körperliche, sexuelle und psychische Gewalt an der Tagesordnung gewesen, hieß es in einem am Freitag in Trier präsentierten Abschlussbericht eines kirchenunabhängigen Projekts zur Aufarbeitung.