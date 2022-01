Missbrauchsgutachten: Ex-Papst korrigiert Aussage

Fehlverhalten in vier Fällen?

Das vom Erzbistum selbst in Auftrag gegebenes Gutachten der Kanzlei Westpfahl Spilker Wastl (WSW), das am Donnerstag veröffentlicht wurde, kommt zu dem Ergebnis, dass Fälle von sexuellem Missbrauch in der Diözese über Jahrzehnte nicht angemessen behandelt wurden. Benedikts Rolle ist besonders brisant. Ihm werden vier Fälle von Fehlverhalten angelastet. Er hat die Vorwürfe in einer Verteidigungsschrift zurückgewiesen. Die Gutachter gehen davon aus, dass er aller Wahrscheinlichkeit nach nicht die Wahrheit gesagt hat.