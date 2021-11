Papst: „Konkretere Priorität“ für Kinderschutz

Anlass war eine Konferenz zu Kinderschutz in Corona-Zeiten am Donnerstag in Rom. Es brauche Erziehung zu Mitverantwortung, Dialog und Transparenz, so die Grußbotschaft des Papstes: „Schauen wir in die Zukunft, so wird es nie zu wenig sein, was wir tun können, um eine Kultur ins Leben zu rufen, die in der Lage ist, dass sich solche Situationen nicht nur nicht wiederholen, sondern auch keinen Raum finden, wo sie versteckt überleben könnten.“