Ex-Papst bittet Missbrauchsopfer um Verzeihung

„Kardinal Ratzinger nicht an Vertuschung beteiligt“

Benedikt - der frühere Kardinal Joseph Ratzinger - steht seit Wochen heftig in der Kritik, weil ihm ein Gutachten zu Missbrauchsfällen im Erzbistum München und Freising Fehlverhalten in vier Fällen vorwirft. Gutachter gehen davon aus, dass Ratzinger in seiner Zeit als Münchner Erzbischof Priester, die Kinder missbraucht hatten, wieder in der Seelsorge einsetzte. Auch diese Vorwürfe bestritt Ratzingers Rechtsbeistand. „Das Gutachten enthält keinen Beweis für einen Vorwurf des Fehlverhaltens oder der Mithilfe bei einer Vertuschung“, heißt es darin. „Als Erzbischof war Kardinal Ratzinger nicht an einer Vertuschung von Missbrauchstaten beteiligt.“