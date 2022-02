Neuer Rekord: 112.000 Beschäftigte im Burgenland

Landesrat Leonhard Schneemann erklärt: „Das Land Burgenland will die Arbeitslosigkeit nachhaltig und langfristig senken. Wir haben in den vergangenen Jahren daher viele Maßnahmen auf Schiene gebracht, die sich auch in den Arbeitsmarktzahlen widerspiegeln.“ Konkret wurden im vergangenen Jahr 2,4 Millionen Euro an Arbeitnehmerförderungen ausgezahlt. Für heuer sind vier Millionen Euro vorgesehen.