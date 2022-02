Erkundung, Vermisstensuche und Verbrecherjagd

Erst vor rund 14 Tagen zeigten sich während der Suchaktion nach einem vermissten Deutschen in Sölden die besonderen Vorzüge der fliegenden Kameras. Der kleinen, wendigen Drohne mit dem lichtstarken LED-Scheinwerfer gelang es, direkt in die dunkle Schlucht vorzudringen, in der sich der – letztlich Gerettete – befand.