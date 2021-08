800-Kilo-Stier geht auf Tiroler Landwirt los

Ein außer Kontrolle geratener Stier rief am Samstagabend in Breitenbach am Inn (Bezirk Kufstein) ein Großaufgebot an Einsatzkräften auf den Plan - sogar die Cobra rückte an. Das Tier war aus einem Anhänger gesprungen und hatte einen 28-jährigen Landwirt schwer verletzt, ehe es davonlief. Der Stier musste schließlich von einem Jäger erlegt werden.