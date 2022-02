Drohnen: „Wunderwaffe“ hält bei Feuerwehr Einzug

So traf 2018 die erste Feuerwehrdrohne in Tirol ein. Inzwischen verfügen der Bezirksverband Kufstein und die Stadtfeuerwehr Landeck über jeweils eine große, zwei mittlere und zwei kleine Drohnen, die von zwölfköpfigen Teams bedient werden. Ein weiterer Standort in Innsbruck soll noch in diesem Jahr dazukommen. Neben der Polizei hat die Feuerwehr mit der Drohnentechnologie in Tirol derzeit beinahe ein Alleinstellungsmerkmal.