Energiebonus: Denn die EVUs (Energieversorgungsunternehmen) dürfen schon aus Datenschutzgründen keine finanziellen Aufzeichnungen über ihre Kunden führen. Sie wissen nicht einmal, ob der Kunde bei einem Anschluss den Haupt- oder Nebenwohnsitz hat und ob der Stromzahler überhaupt dort wohnt. All diese Daten soll jetzt die Finanz an die EVUs liefern, und das rasch bitte. Kenner der Materie schütteln den Kopf. Der Finanzminister behauptet, man sei „in guten Gesprächen“. Hier bahnt sich womöglich der nächste Regierungs-Flop an.