Sydney Sweeney: Das ist ihre oberste Dating-Regel

Humor und Vertrauen wichtig in Beziehung

Es sei nicht immer einfach, im Rampenlicht zu stehen. Doch sie habe „ein großartiges Team, das mich unterstützt“, so die „Euphoria“-Schönheit weiter. „Ich habe Leute, die für mich kämpfen und mir erlauben, auf dem Podest zu stehen und zu strahlen, ohne dass ich dabei das Gefühl habe, oh nein, ich strahle zu hell und ich muss mich zurücknehmen.“