Sydney Sweeney: G‘riss um „Euphoria“-Badeanzug

Gewagter Look gewünscht

Sydney Sweeney verriet unterdessen, dass die Wahl nicht ohne Grund auf diesen aufreizenden Badeanzug gefallen sei. Er sei inspiriert worden durch die Rolle der Maddy (gespielt von Alexa Demie), die aktuelle Freundin ihres Schwarms Nate (Jacob Elordi). „Ich wollte etwas, das Maddy in gewisser Weise nachahmt“, erklärte die Schauspielerin. „Ich dachte: ,Was ist etwas, das so gewagt wie möglich sein könnte, aber nicht zu weit entfernt, wo du dann das Gefühl hast, dass es lächerlich ist?‘“