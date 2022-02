Situation bei Omikron-„Vorreitern“ entspannt sich

Diese Zahlen sind umso bemerkenswerter, als in Wien weiter mit Abstand am meisten getestet wird, womit wie fast immer die meisten asymptomatischen Infektionen entdeckt werden. 35 Prozent aller in Wien nachgewiesenen Corona-Fälle gehören in diese Kategorie. Der Bundesschnitt liegt bei 26 Prozent, was vor allem an Tirol liegt, wo nur ein Prozent der Infektionen in die Kategorie asymptomatisch eingestuft wurde.