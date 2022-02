Corona-Tote: Ein Drittel war Pflegeheim-Bewohner

Am höchsten war die Zahl der Covid-Toten in österreichischen Pflegeheimen von November 2020 bis Jänner 2021, also kurz bevor die Bewohnerinnen und Bewohner die Impfung erhielten. Insgesamt 2984 Pflegeheimbewohner starben in diesen drei Monaten. Der Anteil der Pflegeheimbewohner an den Covid-Toten variiert auch je nach Bundesland stark: im Jahr 2021 von 14 Prozent in Kärnten bis zu 46 Prozent in Tirol.