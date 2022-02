135 Berufe auf der Lehrlingsmesse kennenlernen

Besonders vielfältig präsentiert sich der Lehrstellenmarkt in Kärnten. Insgesamt 211 verschiedene Berufe können in unserem Bundesland erlernt werden, 135 werden auf der Lehrlingsmesse vorgestellt. Dabei führen klassische Berufe noch immer das Ranking an. Bei den Mädchen liegt ganz klar der Lehrberuf der Einzelhändlerin an erster Stelle, gefolgt von Friseurin und der Bürokauffrau. Burschen hingegen ergreifen am häufigsten den Lehrberuf des Elektrotechnikers. An zweiter Stelle liegt der Metalltechniker, gefolgt vom Kraftfahrzeugtechniker.