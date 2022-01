Neue Plattform: Ganz einfach zu einer Lehre

Interesse auswählen, Postleitzahl eintippen und Radius angeben – so unkompliziert funktioniert die Suche auf der neuen Lehrlingsplattform „Kärnten schnuppert“. Was folgt ist eine Liste an entsprechenden Kärntner Firmen – Kontaktdaten und eine kurze Beschreibung inklusive. Interessierte Jugendliche – aber auch Studierende, es gibt keine Altersbeschränkung – melden sich dann bei ihrem Wunsch-Betrieb und vereinbaren einen Termin für eine Schnupperlehre bzw. eine Berufsorientierung. „Daraus ergeben sich oft echte Lehrstellen“, weiß Projektleiterin Jasmin Pichler.