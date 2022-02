Adele mit XXL-Diamantring bei den Brit Awards

Adele war bei den Brit Awards in London das Tuschelthema Nummer eins am Red Carpet. Und das lag nicht nur daran, dass die Sängerin in ihrer schwarzen Robe von Armani Privé einfach fantastisch aussah, sondern vor allem an dem riesegroßen Diamantring an ihrer linken Hand. Ist die 33-Jährige etwa mit ihrem Freund Rich Paul verlobt?