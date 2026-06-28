„Er ist ruhig, ich bin wie ein Feuerwerkskörper“

Inzwischen hat Lohan Hollywoods Rampenlicht hinter sich gelassen und lebt mit ihrer Familie in Dubai. Ihre Karriere kam mit Netflix-Komödien, wie „Falling for Christmas“ (2022) wieder in Schwung. Aktuell wirkt sie in der Thriller-Serie „Count My Lies“ mit – sowohl als Hauptdarstellerin als auch als Produzentin. „Dies ist das erste Mal, dass ich keine Liebesbeziehung verfolge und niemanden am Ende küssen muss. Das ist so erfrischend, einmal nicht dieses Mädchen sein zu müssen“, sagte sie zur US-Zeitschrift Elle.