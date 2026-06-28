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Lindsay Lohan über Ehe

„Er ist ruhig, ich bin wie ein Feuerwerkskörper“

Society International
28.06.2026 17:33
US-Schauspielerin Lindsay Lohan und ihr Ehemann, der Bankier Bader Shammas
US-Schauspielerin Lindsay Lohan und ihr Ehemann, der Bankier Bader Shammas(Bild: APA/VALERIE MACON / AFP)
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Von krone.at

US-Schauspielerin Lindsay Lohan (39) hat ihren Ehemann Bader Shammas abseits der Promiwelt kennengelernt. „Wir passen so gut zusammen, weil er so ruhig ist und ich wie ein Feuerwerkskörper bin“, witzelte sie in der Zeitschrift „Vogue Arabia“. Es sei eine „großartige Balance“.

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Mitte Juni gratulierte Lohan ihrem Ehemann auf Instagram zum Geburtstag. Er sei „unglaublich (...), der liebevollste Vater und die Art von Freund, die sich jeder in seinem Leben wünscht“, schrieb die Schauspielerin. Dazu postete sie Fotos und Videos von ihrer kleinen Familie. Das Paar hatte im Juli 2023 bekannt gegeben, einen „wunderschönen, gesunden Sohn namens Luai“ bekommen zu haben.

In dem Interview mit „Vogue Arabia“ blickte die gebürtige New Yorkerin, die am kommenden Donnerstag ihren 40. Geburtstag feiert, auch auf ihre turbulenten Zeiten in Hollywood zurück. Sie hätte damals besser auf ihre Eltern hören und von Los Angeles nach New York zurückziehen sollen, sagte sie. „Warum war denn niemand da, der mich dort rausholte und mehr beschützte? Als Teenager weiß man selbst nicht, wie man das allein macht“, befand Lohan.

Mit diesem Posting gratulierte Lohan Shammas zum Geburtstag:

TV-Auftritte als Kinder-Werbestar
Lohan hatte ihre Karriere mit TV-Auftritten als Kinder-Werbestar und in Shows begonnen. Anschließend folgten Rollen in Kinofilmen, zum Beispiel als Zwölfjährige in „Ein Zwilling kommt selten allein“ (1998) und in den Komödien „Freaky Friday“ sowie „Girls Club – Vorsicht bissig“ (2004). Daneben arbeitete sie als Jugendliche auch als Model und Sängerin.

Doch spätestens bei den Dreharbeiten für die Komödie „Georgias Gesetz“ im Jahr 2006 nahmen die Probleme zu. Die heute 39-Jährige erschien nach langen Partynächten häufig zu spät oder gar nicht am Set, sie wurde mit Drogen und Alkohol am Steuer erwischt und festgenommen. Wegen Verstoßes gegen Bewährungsauflagen landete die Schauspielerin mehrmals im Gefängnis, häufig brummte das Gericht Entzug auf, dazu Sozialdienste im Leichenschauhaus. Drehprojekte platzten, Geldgeberinnen und Geldgeber bekamen kalte Füße.

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Inzwischen hat Lohan Hollywoods Rampenlicht hinter sich gelassen und lebt mit ihrer Familie in Dubai. Ihre Karriere kam mit Netflix-Komödien, wie „Falling for Christmas“ (2022) wieder in Schwung. Aktuell wirkt sie in der Thriller-Serie „Count My Lies“ mit – sowohl als Hauptdarstellerin als auch als Produzentin. „Dies ist das erste Mal, dass ich keine Liebesbeziehung verfolge und niemanden am Ende küssen muss. Das ist so erfrischend, einmal nicht dieses Mädchen sein zu müssen“, sagte sie zur US-Zeitschrift Elle.

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