PCR-Testgrenzen nie erreicht, trotzdem Probleme

Gerade in der Delta-Welle ging nichts mehr. Wie berichtet, kam das Eugendorfer Test-Labor Novogenia recht schnell an seine Grenzen. Der Grund lag laut dem Unternehmen an der Vielzahl der positiven Tests, die das Pooling-Verfahren deutlich aufwendiger machen würde. Die SPÖ wollte es genauer Wissen und brachte im Landtag dazu elf Fragen ein. So sollen zwischen Ende Oktober und Ende November von 130.000 Proben 81 Prozent innerhalb von 24 Stunden ausgewertet worden sein. Ab 2. Dezember sollen es dann gar 98 Prozent gewesen sein. Vertraglich sollte die Bietergemeinschaft rund um Novogenia bis zu 100.000 PCR-Tests pro Woche auswerten.