Von Fahrbahn abgekommen: mit Hubschrauber ins UKH

Die 28-jährige Frau aus dem Bezirk Völkermarkt war mit ihrem PKW am Montagmorgen gegen 9.20 Uhr auf der Seeberg Straße (B82) von Eberndorf in Richtung Sitterdorf unterwegs. Auf Höhe Gösselsdorf kam sie in einer leichten Rechtskurve ins Schleudern, rutschte in die angrenzende Wiese und kippte mit dem PKW um. Die Ursache dafür war offenbar die mit Schneematsch bedeckte Fahrbahn.