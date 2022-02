Lindner in Oberösterreich zum neuen SP-Chef gekürt

„Es ist mir eine große Ehre, und ich gehe mit einer guten Portion Demut an diese Aufgabe“, sagte Michael Lindner in einer ersten Reaktion auf die einstimmige Wahl im Landesparteivorstand am Montag. Er freue sich darauf, die Sozialdemokratie ins „neue Zeitalter zu übersetzen“. Lindner ist vorerst geschäftsführender Vorsitzender, offiziell zum Parteichef gekürt wird er beim Parteitag im September. Bis Ende Februar will Lindner ein Personalpaket schnüren, dann soll auch feststehen, wer die Landesgeschäftsführung übernimmt. Er werde diesbezüglich „viele Gespräche führen“, derzeit sei „noch nichts spruchreif“.